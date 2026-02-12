Cours de dessin Passage Carnot Pau

Cours de dessin

Passage Carnot Atelier Le Phasme Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-14 2026-02-20 2026-02-27

Nouveauté au Passage Carnot à Pau ! Venez apprendre en toute détente, pendant une initiation de 2h, comment dessiner en perspective et comment dessiner les portraits.

Pour tout âge

Enfants (à partir de 10 ans), ados et adultes.

Parents, vous pouvez venir avec vos enfants.

Le Niveau est pour les débutants et pour ceux qui dessinent régulièrement mais veulent apprendre en profondeur les notions de base.

Initiation Portrait . vendredi 13 février . 10h-12h

Initiation Perspective . samedi 14 février . 14h-16h

Initiation Perspective . Vendredi 20 février . 14h-16h

Initiations Portrait . Vendredi 27 février . 10h-12h .

Passage Carnot Atelier Le Phasme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 55 81 92 delphinegraphiste@gmail.com

