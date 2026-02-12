Cours de dessin Passage Carnot Pau
Cours de dessin Passage Carnot Pau vendredi 13 février 2026.
Cours de dessin
Passage Carnot Atelier Le Phasme Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-13 2026-02-14 2026-02-20 2026-02-27
Nouveauté au Passage Carnot à Pau ! Venez apprendre en toute détente, pendant une initiation de 2h, comment dessiner en perspective et comment dessiner les portraits.
Pour tout âge
Enfants (à partir de 10 ans), ados et adultes.
Parents, vous pouvez venir avec vos enfants.
Le Niveau est pour les débutants et pour ceux qui dessinent régulièrement mais veulent apprendre en profondeur les notions de base.
Initiation Portrait . vendredi 13 février . 10h-12h
Initiation Perspective . samedi 14 février . 14h-16h
Initiation Perspective . Vendredi 20 février . 14h-16h
Initiations Portrait . Vendredi 27 février . 10h-12h .
Passage Carnot Atelier Le Phasme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 55 81 92 delphinegraphiste@gmail.com
English : Cours de dessin
