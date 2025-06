Cours de dessin/peinture Adultes dès 14 ans – Atelier / Boutique Jus de carotte & Co Vichy 23 juillet 2025 17:30

Allier

Cours de dessin/peinture Adultes dès 14 ans Atelier / Boutique Jus de carotte & Co 43 passage Clémenceau Vichy Allier

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

2h Adultes dès 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-23 17:30:00

fin : 2025-07-30 19:30:00

Date(s) :

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-12

2025-08-20

Étudiez les notions et techniques essentielles de dessin ou de peinture dont vous avez besoin pour réussir de superbes œuvres.

.

Atelier / Boutique Jus de carotte & Co 43 passage Clémenceau

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr

English :

Study the essential drawing and painting notions and techniques you need to create superb works of art.

German :

Lernen Sie die grundlegenden Konzepte und Techniken des Zeichnens oder Malens, die Sie benötigen, um großartige Kunstwerke zu schaffen.

Italiano :

Studiate i concetti e le tecniche essenziali di disegno e pittura necessari per creare opere d’arte superbe.

Espanol :

Estudia los conceptos y técnicas esenciales de dibujo y pintura que necesitas para crear magníficas obras de arte.

L’événement Cours de dessin/peinture Adultes dès 14 ans Vichy a été mis à jour le 2025-06-15 par Vichy Destinations