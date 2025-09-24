Cours de dessin/peinture Adultes dès 14 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy
Cours de dessin/peinture Adultes dès 14 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy mercredi 24 septembre 2025.
Cours de dessin/peinture Adultes dès 14 ans
Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
2h Adultes dès 14 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24 17:30:00
fin : 2025-12-17 19:30:00
Date(s) :
2025-09-24 2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-11-05 2025-11-12 2025-11-26 2025-12-10 2025-12-17
Venez partager et découvrir les notions et méthodes de dessin / peinture.
.
Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr
English :
Come and discover the concepts and methods of drawing and painting.
German :
Kommen Sie mit und entdecken Sie die Begriffe und Methoden des Zeichnens / Malens.
Italiano :
Venite a scoprire i concetti e i metodi del disegno e della pittura.
Espanol :
Venga y descubra los conceptos y métodos del dibujo y la pintura.
L’événement Cours de dessin/peinture Adultes dès 14 ans Vichy a été mis à jour le 2025-09-16 par Vichy Destinations