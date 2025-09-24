Cours de dessin/peinture Adultes dès 14 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy

Cours de dessin/peinture Adultes dès 14 ans

Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

2h Adultes dès 14 ans

Début : 2025-09-24 17:30:00

fin : 2025-12-17 19:30:00

2025-09-24 2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-11-05 2025-11-12 2025-11-26 2025-12-10 2025-12-17

Venez partager et découvrir les notions et méthodes de dessin / peinture.

Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr

English :

Come and discover the concepts and methods of drawing and painting.

German :

Kommen Sie mit und entdecken Sie die Begriffe und Methoden des Zeichnens / Malens.

Italiano :

Venite a scoprire i concetti e i metodi del disegno e della pittura.

Espanol :

Venga y descubra los conceptos y métodos del dibujo y la pintura.

