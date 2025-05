Cours de dessin, peinture, arts plastiques. – Eymoutiers, 9 mai 2025 17:30, Eymoutiers.

Haute-Vienne

Cours de dessin, peinture, arts plastiques. 3 rue des Maquisards Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : 15

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-05-09 17:30:00

fin : 2025-08-15 19:30:00

2025-05-09

2025-05-16

2025-05-23

2025-05-30

2025-06-06

2025-06-13

2025-06-20

2025-06-27

2025-07-04

2025-07-11

2025-07-18

2025-07-25

2025-08-01

2025-08-08

2025-08-15

2025-08-22

2025-08-29

2025-09-05

2025-09-12

2025-09-19

Des cours de dessin, peinture et arts plastiques vous sont proposés tous les vendredis de 17h30 à 19h30 par l’école d’arts plastiques graine d’artistes. Ils sont animés par Telma, enseignante en arts plastiques depuis plus de 25 ans, diplômée des Beaux arts et artiste plasticienne. Les cours sont accessibles pour les enfants, ados et adultes. Les places sont limitées. 15 EUR.

3 rue des Maquisards

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 04 66 99 telmagrainedartistes@gmail.com

