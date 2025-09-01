Cours de dessin peinture Bruneau Carcel La Guerche-sur-l’Aubois
La Guerche-sur-l’Aubois Cher
Début : Vendredi 2025-09-01 14:00:00
fin : 2026-06-30 16:00:00
2025-09-01
Cours de dessin et peinture avec Bruneau Carcel
Depuis plus de 10 ans, Bruneau Carcel propose des cours de dessin et peinture accessibles à tous, du débutant au confirmé. Les élèves y découvrent les bases du dessin (perspective, ombres, lumières), explorent différents thèmes (paysages, portraits, natures mortes) et expérimentent diverses techniques aquarelle, huile, acrylique, pastel, gouache…
Ouverts à tous dès 9 ans, ces cours (2h) sont dispensés
Marseilles-lès-Aubigny lundi (14h-16h, 16h-18h, 18h-20h)
Nérondes mercredi (14h-16h, 16h-18h)
La Guerche-sur-l’Aubois vendredi (14h-16h) .
La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 6 98 43 99 41 bruneau.carcel@yahoo.fr
English :
Drawing and painting lessons with Bruneau Carcel
German :
Zeichen- und Malkurse mit Bruneau Carcel
Italiano :
Lezioni di disegno e pittura con Bruneau Carcel
Espanol :
Clases de dibujo y pintura con Bruneau Carcel
