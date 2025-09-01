Cours de dessin peinture Bruneau Carcel Nérondes

Cours de dessin peinture Bruneau Carcel Nérondes lundi 1 septembre 2025.

Cours de dessin peinture Bruneau Carcel

Nérondes Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-09-01 14:00:00

fin : 2026-06-30 16:00:00

Date(s) :

2025-09-01

Cours de dessin et peinture avec Bruneau Carcel

Depuis plus de 10 ans, Bruneau Carcel propose des cours de dessin et peinture accessibles à tous, du débutant au confirmé. Les élèves y découvrent les bases du dessin (perspective, ombres, lumières), explorent différents thèmes (paysages, portraits, natures mortes) et expérimentent diverses techniques aquarelle, huile, acrylique, pastel, gouache…

Ouverts à tous dès 9 ans, ces cours (2h) sont dispensés

Marseilles-lès-Aubigny lundi (14h-16h, 16h-18h, 18h-20h)

Nérondes mercredi (14h-16h, 16h-18h)

La Guerche-sur-l’Aubois vendredi (14h-16h) .

Nérondes 18350 Cher Centre-Val de Loire +33 6 98 43 99 41 bruneau.carcel@yahoo.fr

English :

Drawing and painting lessons with Bruneau Carcel

German :

Zeichen- und Malkurse mit Bruneau Carcel

Italiano :

Lezioni di disegno e pittura con Bruneau Carcel

Espanol :

Clases de dibujo y pintura con Bruneau Carcel

L’événement Cours de dessin peinture Bruneau Carcel Nérondes a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Loire en Berry