Cours de dessin/peinture Juniors de 7 à 13 ans Atelier Boutique Jus de carotte Vichy
Cours de dessin/peinture Juniors de 7 à 13 ans Atelier Boutique Jus de carotte Vichy mercredi 10 décembre 2025.
Cours de dessin/peinture Juniors de 7 à 13 ans
Atelier Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
1h30 Juniors de 7 à 13 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 11:00:00
fin : 2025-12-20 12:30:00
Date(s) :
2025-12-10 2025-12-17 2025-12-20
Découvre les bases du dessin/peinture dont tu as besoin pour réussir de superbes illustrations comme un pro !
.
Atelier Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr
English :
Discover the drawing/painting basics you need to create beautiful illustrations like a pro!
L’événement Cours de dessin/peinture Juniors de 7 à 13 ans Vichy a été mis à jour le 2025-12-02 par Vichy Destinations