Cours de dessin & peinture selon la pédagogie Martenot Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon

Cours de dessin & peinture selon la pédagogie Martenot

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon Eure

Début : 2025-08-30 10:00:00

fin : 2025-08-30 19:00:00

2025-08-30

Cet été, laissez libre cours à votre créativité avec la pédagogie Martenot et plongez dans l’univers fascinant du dessin à la craie et au fusain ! ✨Une méthode progressive et innovante basée sur la sensibilité, la spontanéité et la découverte de soi à travers l’art.

Artiste débutant où confirmé, enfant, ado ou adulte, cette pédagogie vous donnera des clés indispensables à votre pratique artistique, quelque soit votre niveau.

Samedi 30 août, de 10h à 19h, laissez vos émotions prendre forme sur le papier avec Aliette & Valérie

Pourquoi participer ?

✐ Exprimez-vous librement lors d’une séance ludique et intuitive

✐ Apprenez à observer autrement, avec une approche unique qui éveillera vos sens

✐ Ouvert à tous adultes, ados et enfants à partir de 8 ans débutants ou confirmés, tout le monde trouve sa place ! Ne manquez pas cette opportunité de vous reconnecter à votre créativité et de passer un été original et enrichissant !

Inscription obligatoire auprès d’Aliette au 07 87 81 69 89 ou de Valérie au 06 61 51 78 23 .

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop

