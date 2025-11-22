Cours de Fit’danse au profit du Téléthon Châteaudun
Cours de Fit’danse au profit du Téléthon Châteaudun samedi 22 novembre 2025.
Cours de Fit’danse au profit du Téléthon
Salle Saint Jean Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 13:30:00
fin : 2025-11-22 15:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Cours de FIT DANSE ouvert à tous à partir de 12 ans organisé par Jazzy Pop Danse Dunoise. Inscription sur HelloAsso ou par courriel.
5 .
Salle Saint Jean Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire jazzypopdunoise@outlook.fr
English :
FIT DANSE classes open to all aged 12 and over, organized by Jazzy Pop Danse Dunoise. Registration on HelloAsso or by e-mail.
German :
FIT DANSE-Kurs für alle ab 12 Jahren, organisiert von Jazzy Pop Danse Dunoise. Anmeldung auf HelloAsso oder per E-Mail.
Italiano :
Corsi di FIT DANCE aperti a tutti a partire dai 12 anni, organizzati da Jazzy Pop Danse Dunoise. Iscrizioni su HelloAsso o via e-mail.
Espanol :
Clases de FIT DANCE abiertas a todos a partir de 12 años, organizadas por Jazzy Pop Danse Dunoise. Inscripciones en HelloAsso o por correo electrónico.
L’événement Cours de Fit’danse au profit du Téléthon Châteaudun a été mis à jour le 2025-11-17 par OT GRAND CHATEAUDUN