Cours de Fitness Gratuit (Gym suédoise) au Parc Saint-Mitre

Bouches-du-Rhône

Cours de Fitness Gratuit (Gym suédoise) au Parc Saint-Mitre Mercredi 25 juin 2025 de 18h45 à 19h45.

Mercredi 2 juillet 2025 de 18h45 à 19h45.

Mercredi 9 juillet 2025 de 18h45 à 19h45.

Mercredi 23 juillet 2025 de 18h45 à 19h45.

Mercredi 30 juillet 2025 de 18h45 à 19h45.

Mercredi 6 août 2025 de 18h45 à 19h45.

Mercredi 13 août 2025 de 18h45 à 19h45.

Mercredi 20 août 2025 de 18h45 à 19h45.

Mercredi 27 août 2025 de 18h45 à 19h45.

Mercredi 3 septembre 2025 de 18h45 à 19h45.

What The Fit, c’est une association qui propose des cours de fitness gratuits variés, fun et accessibles à tous niveaux, dans une ambiance ultra conviviale.

Au programme :



Cardio & Renfo pour transpirer, se tonifier et se défouler en musique.

Stretch & Relax des séances pour assouplir le corps et apaiser l’esprit.

Dance Fit un mix de danse et fitness pour bouger avec le sourire.



Cours Outdoor quand il fait beau, on sort ! Des séances en plein air pour profiter du soleil et de la nature.



L’esprit WTF ? C’est du sport sans prise de tête, du partage et de la bonne humeur garantie à chaque séance ! .

Parc Saint-Mitre Pelouse principale (sous les arbres) Parc et zone de jeu Avenue Jean Monnet

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 87 14 45 contact@whatthefit.fr

English :

What The Fit is an association offering free fitness classes that are varied, fun and accessible to all levels, in an ultra-friendly atmosphere.

German :

What The Fit ist ein Verein, der kostenlose Fitnesskurse anbietet, die abwechslungsreich sind, Spaß machen und für alle Niveaus zugänglich sind, in einer ultrafreundlichen Atmosphäre.

Italiano :

What The Fit è un’associazione che offre lezioni di fitness gratuite, varie, divertenti e accessibili a tutti i livelli, in un’atmosfera ultra-amichevole.

Espanol :

What The Fit es una asociación que ofrece clases de fitness gratuitas, variadas, divertidas y accesibles a todos los niveles, en un ambiente ultra acogedor.

