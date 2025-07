Cours de Forro Café Cantine Villeneuve-sur-Lot

Cours de Forro Café Cantine Villeneuve-sur-Lot lundi 11 août 2025.

Cours de Forro

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-11

fin : 2025-08-11

Date(s) :

2025-08-11

Seul(e) ou non, venez apprendre le forro (danse brésilienne).

Réservation conseillée.

Seul(e) ou non, venez apprendre le forro (danse brésilienne).

Réservation conseillée. .

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 16 26 41

English : Cours de Forro

Whether you’re alone or not, come and learn forro (Brazilian dance).

Reservations recommended.

German : Cours de Forro

Ob allein oder nicht, kommen Sie und lernen Sie den Forro (brasilianischer Tanz).

Reservierung wird empfohlen.

Italiano :

Se siete da soli o meno, venite a imparare il forro (danza brasiliana).

Si consiglia la prenotazione.

Espanol : Cours de Forro

Tanto si vas solo como si no, ven a aprender el forro (baile brasileño).

Se recomienda reservar.

L’événement Cours de Forro Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-07-25 par OT Villeneuve Vallée du Lot