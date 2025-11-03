Cours de Forro Café Cantine Villeneuve-sur-Lot

Cours de Forro

Café Cantine 3 rue de la convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-03

fin : 2025-11-03

2025-11-03

Venez apprendre le forro (danse brésilienne).

Réservation conseillée.

Café Cantine 3 rue de la convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English : Cours de Forro

Come and learn forro (Brazilian dance).

Reservations recommended.

German : Cours de Forro

Kommen Sie und lernen Sie Forro (brasilianischer Tanz).

Reservierung wird empfohlen.

Italiano :

Venite a imparare il forro (danza brasiliana).

Si consiglia la prenotazione.

Espanol : Cours de Forro

Ven a aprender el forro (baile brasileño).

Se recomienda reservar.

