Cours de Forro Café Cantine Villeneuve-sur-Lot lundi 10 novembre 2025.
Cours de Forro
Café Cantine 3 rue de la convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-10
fin : 2025-11-10
2025-11-10
Venez apprendre le forro (danse brésilienne).
Réservation conseillée.
Café Cantine 3 rue de la convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30
English : Cours de Forro
Come and learn forro (Brazilian dance).
Reservations recommended.
German : Cours de Forro
Kommen Sie und lernen Sie Forro (brasilianischer Tanz).
Reservierung wird empfohlen.
Italiano :
Venite a imparare il forro (danza brasiliana).
Si consiglia la prenotazione.
Espanol : Cours de Forro
Ven a aprender el forro (baile brasileño).
Se recomienda reservar.
