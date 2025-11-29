Cours de Forro Café Cantine Villeneuve-sur-Lot
Cours de Forro Café Cantine Villeneuve-sur-Lot lundi 22 décembre 2025.
Cours de Forro
Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Venez apprendre le forro (danse brésilienne).
Réservation conseillée.
Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 16 26 41
English :
Come and learn forro (Brazilian dance).
Reservations recommended.
