Cours de Forro Café Cantine Villeneuve-sur-Lot

Cours de Forro

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

2025-12-22

Venez apprendre le forro (danse brésilienne).

Réservation conseillée.

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 16 26 41

English :

Come and learn forro (Brazilian dance).

Reservations recommended.

