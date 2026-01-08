Cours de Forro Café cantine Villeneuve-sur-Lot

Cours de Forro

Café cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-12

fin : 2026-01-12

Date(s) :

2026-01-12

Venez apprendre le forro (danse brésilienne).

Réservation conseillée.

Venez apprendre le forro (danse brésilienne).

Réservation conseillée. .

Café cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 16 26 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cours de Forro

Come and learn forro (Brazilian dance).

Reservations recommended.

L’événement Cours de Forro Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Villeneuve Vallée du Lot