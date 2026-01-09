Cours de Forro Café cantine Villeneuve-sur-Lot
Cours de Forro Café cantine Villeneuve-sur-Lot lundi 26 janvier 2026.
Cours de Forro
Café cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-26
fin : 2026-01-26
Venez apprendre le forro (danse brésilienne).
Réservation conseillée.
Café cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 16 26 41
English : Cours de Forro
Come and learn forro (Brazilian dance).
Reservations recommended.
