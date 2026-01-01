Cours de français solidaire Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon

Cours de français solidaire

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06 14:00:00

fin : 2026-01-13 16:00:00

Date(s) :

2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27

Tous les mardis de janvier, de 14h à 16h

Pour les adultes qui souhaitent acquérir des bases en français ou se perfectionner, dans un contexte informel et convivial, à la Manufacture des Capucins.

Activité gratuite & bénévole, limité à 10 participants .

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon 27200 Eure Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cours de français solidaire

L’événement Cours de français solidaire Vernon a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération