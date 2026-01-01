Cours de français solidaire Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon
Cours de français solidaire Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon mardi 6 janvier 2026.
Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon Eure
Début : 2026-01-06 14:00:00
fin : 2026-01-13 16:00:00
2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27
Tous les mardis de janvier, de 14h à 16h
Pour les adultes qui souhaitent acquérir des bases en français ou se perfectionner, dans un contexte informel et convivial, à la Manufacture des Capucins.
Activité gratuite & bénévole, limité à 10 participants .
