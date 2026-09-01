Cours de Gi Gong Haguenau
mardi 22 septembre 2026 · Haguenau
Informations pratiques
Haguenau
Cours de Gi Gong
7 rue du Rempart Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-22 09:00:00
fin : 2026-12-15 10:00:00
Date(s) :
2026-09-22
Le Qi Gong est un système ancestral fondé sur divers exercices physiques, respiratoires, posturaux et mentaux. La pratique de ces exercices a pour but d’ouvrir les canaux énergétiques, de rétablir leurs circuits perturbés et de nourrir d’énergie vitale les organes internes.
Le Qi Gong est un système ancestral fondé sur divers exercices physiques, respiratoires, posturaux et mentaux. La pratique de ces exercices a pour but d’ouvrir les canaux énergétiques,
de rétablir leurs circuits perturbés et de nourrir d’énergie vitale les organes internes.
Sa pratique est à la portée de tous et est source de bien-être et d’épanouissement personnel. .
7 rue du Rempart Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 63 21 36 association.tao@laposte.net
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English :
Qi Gong is an ancient system based on various physical, breathing, postural, and mental exercises. The purpose of these exercises is to open the energy channels, restore their disrupted flow, and nourish the internal organs with vital energy.
L’événement Cours de Gi Gong Haguenau a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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