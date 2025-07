Cours de gym | Cayres Cayres

Salle du plateau Cayres Haute-Loire

Début : Mardi 2025-09-09

Nous vous proposons des cours réguliers mixtes et sans conditions d’âge.

Séances pour les séniors mardi de 10h30 à 11h30.

Séances adultes mercredi de 20h30 à 21h30.

Salle du plateau Cayres 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 08 65 25

English :

We offer regular classes for all ages.

Senior sessions: Tuesdays, 10.30am to 11.30am.

Adult classes: Wednesdays from 8:30 to 9:30 pm.

German :

Wir bieten Ihnen regelmäßige Kurse an, die gemischtgeschlechtlich und altersunabhängig sind.

Sitzungen für Senioren: Dienstag von 10:30 bis 11:30 Uhr.

Sitzungen für Erwachsene: Mittwoch von 20:30 bis 21:30 Uhr.

Italiano :

Offriamo regolarmente corsi misti senza limitazioni di età.

Sessioni per anziani: martedì dalle 10.30 alle 11.30.

Corsi per adulti: mercoledì dalle 20.30 alle 21.30.

Espanol :

Ofrecemos clases regulares mixtas sin restricciones de edad.

Sesiones para mayores: martes de 10.30 a 11.30 h.

Clases para adultos: miércoles de 20.30 a 21.30 h.

