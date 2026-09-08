Informations pratiques

Bréhal

Cours de gym posturale

2 Rue de Briselance Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-08 10:00:00

fin : 2027-07-02 11:30:00

Date(s) :

2026-09-08

Cours collectifs.

Rentrée le 8 septembre 2026.

Mercredi de 10h à 11h30 à Bréhal.

Jeudi de 10h à 11h30 à Bréhal.

Pensez à vous inscrire ! .

2 Rue de Briselance Bréhal 50290 Manche Normandie +33 6 62 27 97 80 association.abelia@gmail.com

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English : Cours de gym posturale

L’événement Cours de gym posturale Bréhal a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Granville Terre et Mer