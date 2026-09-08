AGENDA · Bréhal
Cours de gym posturale Bréhal
mardi 8 septembre 2026 · Bréhal
Informations pratiques
Bréhal
Cours de gym posturale
2 Rue de Briselance Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-08 10:00:00
fin : 2027-07-02 11:30:00
Date(s) :
2026-09-08
Cours collectifs.
Rentrée le 8 septembre 2026.
Mercredi de 10h à 11h30 à Bréhal.
Jeudi de 10h à 11h30 à Bréhal.
Pensez à vous inscrire ! .
2 Rue de Briselance Bréhal 50290 Manche Normandie +33 6 62 27 97 80 association.abelia@gmail.com
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English : Cours de gym posturale
L’événement Cours de gym posturale Bréhal a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Granville Terre et Mer
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