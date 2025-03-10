COURS DE HATHA RAJA YOGA A BRES Avène

COURS DE HATHA RAJA YOGA A BRES Avène lundi 10 mars 2025.

COURS DE HATHA RAJA YOGA A BRES

Avène Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-03-10

fin : 2025-12-08

Date(s) :

2025-03-10 2025-07-07 2025-08-04 2025-09-22 2025-09-29 2025-10-06 2025-10-13 2025-11-03 2025-11-10 2025-11-17 2025-11-24 2025-12-01 2025-12-08 2025-12-15 2026-01-05 2026-01-12 2026-01-19 2026-01-26 2026-02-02 2026-02-09

Cette forme de yoga, codifiée au XVe siècle, s’appuie sur une tradition plurimillénaire.

Le cours à lieu dans un Zome à Brès (Avène), et est composé d’un travail sur le souffle, de postures, d’un moment de relaxation et/ou de méditation.

P:10€/cours débutant à 16h et 12€/cours 1h30, sur inscription préalable par téléphone au 06 89 25 62 58

Prévoir une serviette, un vêtement souple et de l’eau

Avène 34260 Hérault Occitanie +33 6 89 25 62 58

English :

This form of yoga, codified in the 15th century, is based on a tradition that goes back thousands of years.

Classes take place in a Zome in Brès (Avène), and include breath work, postures, relaxation and/or meditation.

P:10 /course starting at 4pm and 12 /course 1h30, on prior registration by phone 06 89 25 62 58

Bring a towel, soft clothing and water

German :

Diese Form des Yoga, die im 15. Jahrhundert kodifiziert wurde, beruht auf einer jahrtausendealten Tradition.

Der Kurs findet in einem Zome in Brès (Avène) statt und besteht aus Atemarbeit, Stellungen, Entspannung und/oder Meditation.

P:10?/Anfangskurs um 16 Uhr und 12?/Kurs 1,5 Stunden, nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter 06 89 25 62 58

Handtuch, weiche Kleidung und Wasser mitbringen

Italiano :

Questa forma di yoga, codificata nel XV secolo, si basa su una tradizione millenaria.

La lezione si svolge in uno Zome di Brès (Avène) e consiste in un lavoro di respirazione, posture, rilassamento e/o meditazione.

P:10 a lezione a partire dalle 16.00 e 12 a lezione per 1 ora, previa prenotazione telefonica al numero 06 89 25 62 58

Portare un asciugamano, indumenti morbidi e acqua

Espanol :

Esta forma de yoga, codificada en el siglo XV, se basa en una tradición milenaria.

La clase tiene lugar en un Zome de Brès (Avène), y consiste en trabajo respiratorio, posturas, relajación y/o meditación.

P:10 por clase a partir de las 16 h y 12 por clase durante una hora y media, previa reserva por teléfono al 06 89 25 62 58

Traer toalla, ropa suave y agua

