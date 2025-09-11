Cours de Hatha Yoga – Association Sportive et Culturelle Bonne Garde Association Sportive et Culturelle Bonne Garde Nantes

Cours de Hatha Yoga – Association Sportive et Culturelle Bonne Garde Nantes jeudi 11 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-11 18:00 – 19:00

Gratuit : non Inscription à l’année de 330 € pour des séances de 1h15 de septembre à juin hors vacances scolaires Adulte

Une activité en déploiement, les mardis et jeudis de 18h à 19h15 dans une salle paisible. Public : adultes

Association Sportive et Culturelle Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

0768729325 https://www.ascbg.fr/gaf/