Cours de Hatha Yoga – Association Sportive et Culturelle Bonne Garde Association Sportive et Culturelle Bonne Garde Nantes
Cours de Hatha Yoga – Association Sportive et Culturelle Bonne Garde Association Sportive et Culturelle Bonne Garde Nantes jeudi 11 septembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-09-11 18:00 – 19:00
Gratuit : non Inscription à l’année de 330 € pour des séances de 1h15 de septembre à juin hors vacances scolaires Adulte
Une activité en déploiement, les mardis et jeudis de 18h à 19h15 dans une salle paisible. Public : adultes
Association Sportive et Culturelle Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200
0768729325 https://www.ascbg.fr/gaf/