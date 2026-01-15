Cours de Hatha yoga Saint-Cricq-du-Gave
Cours de Hatha yoga Saint-Cricq-du-Gave dimanche 18 janvier 2026.
Cours de Hatha yoga
Salle des fêtes Saint-Cricq-du-Gave Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18
2026-01-18
Chandra Yoga vous propose un cours de Hatha yoga. Offrez-vous un moment pour souffler et retrouver votre vitalité. Amenez votre tapis, un coussin et un plaid! Places limitées à 10 personnes. Réservation obligatoire.
Salle des fêtes Saint-Cricq-du-Gave 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 61 64 42
English : Cours de Hatha yoga
Chandra Yoga offers you a Hatha yoga class. Give yourself a moment to breathe and regain your vitality. Bring your mat, a cushion and a plaid! Places limited to 10 people, booking essential.
