Cours de Hatha yoga

Salle des fêtes Saint-Cricq-du-Gave Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Chandra Yoga vous propose un cours de Hatha yoga. Offrez-vous un moment pour souffler et retrouver votre vitalité. Amenez votre tapis, un coussin et un plaid! Places limitées à 10 personnes. Réservation obligatoire.

Chandra Yoga vous propose un cours de Hatha yoga. Offrez-vous un moment pour souffler et retrouver votre vitalité. Amenez votre tapis, un coussin et un plaid! Places limitées à 10 personnes. Réservation obligatoire. .

Salle des fêtes Saint-Cricq-du-Gave 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 61 64 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cours de Hatha yoga

Chandra Yoga offers you a Hatha yoga class. Give yourself a moment to breathe and regain your vitality. Bring your mat, a cushion and a plaid! Places limited to 10 people, booking essential.

L’événement Cours de Hatha yoga Saint-Cricq-du-Gave a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans