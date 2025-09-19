Cours de Heels – Danse en talons CPA Marc Sangnier Paris

Cours de Heels – Danse en talons CPA Marc Sangnier Paris vendredi 19 septembre 2025.

Le « heels » est un style de danse qui se pratique en talons hauts.

Ce style mélange :

Danse urbaine

Jazz-funk

Sensualité et attitude

On le voit souvent dans des clips pop ou R&B (Beyoncé, Rihanna, etc.)

Cette danse permet de favoriser et améliorer la confiance en soi et la posture.

Ouvert également aux hommes !

Rejoignez nos cours de danse Heels et libérez votre grâce, votre puissance et votre élégance en mouvement !

Du vendredi 19 septembre 2025 au vendredi 26 juin 2026 :

vendredi

de 20h00 à 21h00

payant

Tarif soumis au Quotient Familial. Cours fermés pendant les vacances scolaires.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans.

CPA Marc Sangnier 24, avenue Marc Sangnier 75014 Structure située à côté du Théâtre 14Paris

https://marcsangnier.aniapp.fr +33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr