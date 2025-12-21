Cours de Japonais, Frazé

Cours de Japonais

Cours de Japonais, Frazé dimanche 11 janvier 2026.

Cours de Japonais

Frazé Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11 10:00:00
fin : 2026-01-11

Date(s) :
2026-01-11

Un cours ludique de japonais !
Curieux, intéressé, débutant ou confirmé ? Tout public.
Venez au premier cours de japonais à La Passerelle !
Au programme
3 écritures (Hiragana, katakana, kanji)
Vocabulaire
Dictée et mise en pratique ludiques.
Durée 1h30
Sur inscription. 15  .

Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 16 86 59 12 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fun Japanese language course!

L’événement Cours de Japonais Frazé a été mis à jour le 2025-12-21 par OTs DU PERCHE