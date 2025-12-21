Cours de Japonais

Frazé Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 10:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Un cours ludique de japonais !

Curieux, intéressé, débutant ou confirmé ? Tout public.

Venez au premier cours de japonais à La Passerelle !

Au programme

3 écritures (Hiragana, katakana, kanji)

Vocabulaire

Dictée et mise en pratique ludiques.

Durée 1h30

Sur inscription. 15 .

Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 16 86 59 12

English :

A fun Japanese language course!

