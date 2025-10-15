Cours de Kangoo Jump Octobre rose Beuzeville

Allée d’Hailsham Beuzeville Eure

Début : 2025-10-15 17:30:00

fin : 2025-10-22 18:30:00

2025-10-15 2025-10-22 2025-10-27 2025-10-29

Cours de Kangoo Jump organisé par l’association Kangoo Jump de Beuzeville dans le cadre de Octobre Rose. Inscription obligatoire.

Participation de 5€ et inscription obligatoire. .

Allée d’Hailsham Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 7 85 38 42 34

English : Cours de Kangoo Jump Octobre rose

Kangoo Jump class organized by the Beuzeville Kangoo Jump association as part of Pink October. Registration required.

German :

Kangoo Jump-Kurs, der vom Verein Kangoo Jump de Beuzeville im Rahmen des Rosa Oktobers organisiert wird. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Corso di Kangoo Jump organizzato dall’associazione Kangoo Jump a Beuzeville nell’ambito della campagna Pink October. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Clase de Kangoo Jump organizada por la asociación Kangoo Jump en Beuzeville en el marco de la campaña Octubre Rosa. Inscripción obligatoria.

L’événement Cours de Kangoo Jump Octobre rose Beuzeville a été mis à jour le 2025-10-07 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville