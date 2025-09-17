Cours de Kung Fu Wing Tsun Escrima CPA Marc Sangnier Paris

Cours de Kung Fu Wing Tsun Escrima CPA Marc Sangnier Paris

Cours de Kung Fu Wing Tsun Escrima CPA Marc Sangnier Paris mercredi 17 septembre 2025.

Kung Fu Wing Tsun : un art martial chinois fondé sur des mouvements fluides et une stratégie intelligente, idéal pour apprendre la self-défense efficace, quel que soit l’âge ou le gabarit.
Escrima : art martial philippin axé sur le maniement des bâtons, armes d’estoc et techniques à mains nues pour améliorer vitesse précision et coordination.

Venez participer au cours de Kung Fu Wing Tsun Escrima !
Apprenez un art martial complet basé sur l’efficacité, la fluidité et la maîtrise de soi
Du mercredi 17 septembre 2025 au mercredi 24 juin 2026 :
mercredi
de 19h30 à 21h30
payant

Tarif soumis au Quotient Familial. Les cours sont fermés pendant les vacances scolaires.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-17T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-25T00:30:00+02:00
Date(s) : 2025-09-17T19:30:00+02:00_2025-09-17T21:30:00+02:00;2025-09-24T19:30:00+02:00_2025-09-24T21:30:00+02:00;2025-10-01T19:30:00+02:00_2025-10-01T21:30:00+02:00;2025-10-08T19:30:00+02:00_2025-10-08T21:30:00+02:00;2025-10-15T19:30:00+02:00_2025-10-15T21:30:00+02:00;2025-10-22T19:30:00+02:00_2025-10-22T21:30:00+02:00;2025-10-29T19:30:00+02:00_2025-10-29T21:30:00+02:00;2025-11-05T19:30:00+02:00_2025-11-05T21:30:00+02:00;2025-11-12T19:30:00+02:00_2025-11-12T21:30:00+02:00;2025-11-19T19:30:00+02:00_2025-11-19T21:30:00+02:00;2025-11-26T19:30:00+02:00_2025-11-26T21:30:00+02:00;2025-12-03T19:30:00+02:00_2025-12-03T21:30:00+02:00;2025-12-10T19:30:00+02:00_2025-12-10T21:30:00+02:00;2025-12-17T19:30:00+02:00_2025-12-17T21:30:00+02:00;2025-12-24T19:30:00+02:00_2025-12-24T21:30:00+02:00;2025-12-31T19:30:00+02:00_2025-12-31T21:30:00+02:00;2026-01-07T19:30:00+02:00_2026-01-07T21:30:00+02:00;2026-01-14T19:30:00+02:00_2026-01-14T21:30:00+02:00;2026-01-21T19:30:00+02:00_2026-01-21T21:30:00+02:00;2026-01-28T19:30:00+02:00_2026-01-28T21:30:00+02:00;2026-02-04T19:30:00+02:00_2026-02-04T21:30:00+02:00;2026-02-11T19:30:00+02:00_2026-02-11T21:30:00+02:00;2026-02-18T19:30:00+02:00_2026-02-18T21:30:00+02:00;2026-02-25T19:30:00+02:00_2026-02-25T21:30:00+02:00;2026-03-04T19:30:00+02:00_2026-03-04T21:30:00+02:00;2026-03-11T19:30:00+02:00_2026-03-11T21:30:00+02:00;2026-03-18T19:30:00+02:00_2026-03-18T21:30:00+02:00;2026-03-25T19:30:00+02:00_2026-03-25T21:30:00+02:00;2026-04-01T19:30:00+02:00_2026-04-01T21:30:00+02:00;2026-04-08T19:30:00+02:00_2026-04-08T21:30:00+02:00;2026-04-15T19:30:00+02:00_2026-04-15T21:30:00+02:00;2026-04-22T19:30:00+02:00_2026-04-22T21:30:00+02:00;2026-04-29T19:30:00+02:00_2026-04-29T21:30:00+02:00;2026-05-06T19:30:00+02:00_2026-05-06T21:30:00+02:00;2026-05-13T19:30:00+02:00_2026-05-13T21:30:00+02:00;2026-05-20T19:30:00+02:00_2026-05-20T21:30:00+02:00;2026-05-27T19:30:00+02:00_2026-05-27T21:30:00+02:00;2026-06-03T19:30:00+02:00_2026-06-03T21:30:00+02:00;2026-06-10T19:30:00+02:00_2026-06-10T21:30:00+02:00;2026-06-17T19:30:00+02:00_2026-06-17T21:30:00+02:00;2026-06-24T19:30:00+02:00_2026-06-24T21:30:00+02:00

CPA Marc Sangnier 24, avenue Marc Sangnier  75014 Paris
+33986029508 https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr