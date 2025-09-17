Cours de Kung Fu Wing Tsun Escrima CPA Marc Sangnier Paris

Kung Fu Wing Tsun : un art martial chinois fondé sur des mouvements fluides et une stratégie intelligente, idéal pour apprendre la self-défense efficace, quel que soit l’âge ou le gabarit.

Escrima : art martial philippin axé sur le maniement des bâtons, armes d’estoc et techniques à mains nues pour améliorer vitesse précision et coordination.

Venez participer au cours de Kung Fu Wing Tsun Escrima !

Apprenez un art martial complet basé sur l’efficacité, la fluidité et la maîtrise de soi

Du mercredi 17 septembre 2025 au mercredi 24 juin 2026 :

mercredi

de 19h30 à 21h30

payant

Tarif soumis au Quotient Familial. Les cours sont fermés pendant les vacances scolaires.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans.

CPA Marc Sangnier 24, avenue Marc Sangnier 75014 Paris

