Cours de lady styling femme Salle Festive du Breil Nantes

Cours de lady styling femme Salle Festive du Breil Nantes jeudi 11 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-11 20:45 – 21:45

Gratuit : non Payant 245€ l’année + 10€ de frais d’inscriptionPaiement possible en 1 ou 3 fois par chèque ou sur la billetterie HelloassoEligible carte blanche Tout public

? NOUVELLE SAISON DE DANSE CHEZ LES KINS DANCERS – TOUS LES JEUDIS ?Prête à te révéler sur la piste ou te sentir plus en confiance dans ta vie de tous les jours ? ????????Cette année, je t’invite à un véritable voyage dans la danse… et en toi-même.Un cheminement unique : apprendre à danser seule pour mieux danser à deux . ???????? Au programme :Semba • Kizomba • Tarraxinha • Tarraxo • Kizomba Fusion • UrbanKizGinga • Body Moov • Lead & Follow • Musicalité • Marche & PostureTrouver ton style, adopter ton flow, apprendre à te faire confiance…???? Un projet vidéo viendra sublimer ton évolution !???? Tous les jeudis – chez les Kins DancersUne ambiance bienveillante, des vibes puissantes et l’envie de se dépasser ensemble.Danse. Rayonne. Sois toi.???? Infos & inscriptions en MP et helloassohttps://www.helloasso.com/…/kin-dancers-school-2025-2026????????????????https://www.facebook.com/share/1CsiFEXd1B/

Salle Festive du Breil Breil – Barberie Nantes 44100

0621497060 http://www.kindancers.fr