Cours de Lady Styling Salle Omnisports Salle bien être Pont-l’Abbé

Début : 2025-07-17 19:15:00

fin : 2025-07-17 20:30:00

2025-07-17

Travail d’isolation pour la maîtrise des mouvements des bras, des déhanchements, des tours et d’attitudes avec contrôle, sensualité, style et énergie.

Sur des rythmes latins et caraïbéens.

Apprentissage de combinés de pas de danse du simple au complexe tout en vous donnant des clés pour les modifier, les rendre vôtres pour les restituer aisément dans vos danses.

Tenue souple et des couleurs ! (Leggings, baskets ou chaussures lisses).

Mixte, hommes bienvenus :) .

Salle Omnisports Salle bien être Rue Laënnec Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 84 92 16 92

