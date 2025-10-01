Cours de langues SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Début : 2025-10-01

fin : 2026-06-30

2025-10-01

L’association de la Maison du Savoir de Saint-Laurent de Neste reprend les cours de langues en anglais et espagnol à compter du 1 octobre .

Niveau débutants et intermédiaires

Renseignements et inscriptions au 06 63 01 33 60

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des châtagniers Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 63 01 33 60 contact@assomaisondusavoir.fr

English :

The Maison du Savoir association in Saint-Laurent de Neste will be offering language courses in English and Spanish from October 1.

Beginners and intermediate levels

Information and registration on 06 63 01 33 60

German :

Der Verein Maison du Savoir in Saint-Laurent de Neste nimmt ab dem 1. Oktober die Sprachkurse in Englisch und Spanisch wieder auf.

Niveau Anfänger und Mittelstufe

Informationen und Anmeldungen unter 06 63 01 33 60

Italiano :

L’associazione Maison du Savoir di Saint-Laurent de Neste offrirà corsi di lingua in inglese e spagnolo a partire dal 1° ottobre.

Livelli principianti e intermedi

Informazioni e iscrizioni allo 06 63 01 33 60

Espanol :

La asociación Maison du Savoir de Saint-Laurent de Neste ofrecerá cursos de idiomas en inglés y español a partir del 1 de octubre.

Niveles principiante e intermedio

Información e inscripciones en el 06 63 01 33 60

