Cours de langues SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des châtagniers Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-01
fin : 2026-06-30
2025-10-01
L’association de la Maison du Savoir de Saint-Laurent de Neste reprend les cours de langues en anglais et espagnol à compter du 1 octobre .
Niveau débutants et intermédiaires
Renseignements et inscriptions au 06 63 01 33 60
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des châtagniers Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 63 01 33 60 contact@assomaisondusavoir.fr
English :
The Maison du Savoir association in Saint-Laurent de Neste will be offering language courses in English and Spanish from October 1.
Beginners and intermediate levels
Information and registration on 06 63 01 33 60
German :
Der Verein Maison du Savoir in Saint-Laurent de Neste nimmt ab dem 1. Oktober die Sprachkurse in Englisch und Spanisch wieder auf.
Niveau Anfänger und Mittelstufe
Informationen und Anmeldungen unter 06 63 01 33 60
Italiano :
L’associazione Maison du Savoir di Saint-Laurent de Neste offrirà corsi di lingua in inglese e spagnolo a partire dal 1° ottobre.
Livelli principianti e intermedi
Informazioni e iscrizioni allo 06 63 01 33 60
Espanol :
La asociación Maison du Savoir de Saint-Laurent de Neste ofrecerá cursos de idiomas en inglés y español a partir del 1 de octubre.
Niveles principiante e intermedio
Información e inscripciones en el 06 63 01 33 60
