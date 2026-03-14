Cours de l’histoire de l’art M.A.C.T

59 rue de Calais Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Cours de l’histoire de l’art organisé par l’Association M.A.C.T. (Musées Art & Culture).

Mercredi 1er avril 2026

Cycle sculpture, cours 1, matériaux, technique, formes et sujets

Par Véronique Denolf

A 10h

Mercredi 6 mai 2026

Cycle sculpture, cours 2, matériaux, technique, formes et sujets

Par Véronique Denolf

A 10h

Mercredi 10 juin 2026

La sculpture de la Renaissance

Par Véronique Denolf

A 10h

Mercredi 1er juillet 2026

La sculpture baroque

Par Véronique Denolf

A 10h

Mercredi 9 septembre 2026

La sculpture en France au XIXème siècle

Par Véronique Denolf

A 10h

Mercredi 7 octobre 2026

Cours d’histoire de l’art Espagnol

Diégo Vélasquez et Francisco de Zurbaran

Par Véronique Denolf

A 10h

Mercredi 4 novembre 2026

Cours d’histoire de l’art Espagnol

L’oeuvre de Francisco de Goya

Par Véronique Denolf

A 10h

Mercredi 2 décembre 2026

Cours d’histoire de l’art Espagnol

Antonio Gaudi et le modernisme catalan

Par Véronique Denolf

A 10h .

59 rue de Calais Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 mactouq@orange.fr

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English :

L’événement Cours de l’histoire de l’art M.A.C.T Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-03-12 par Laury LEPRETRE