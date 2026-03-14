Cours de l’histoire de l’art M.A.C.T Le Touquet-Paris-Plage
Cours de l’histoire de l’art M.A.C.T Le Touquet-Paris-Plage mercredi 1 avril 2026.
Cours de l’histoire de l’art M.A.C.T
59 rue de Calais Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Cours de l’histoire de l’art organisé par l’Association M.A.C.T. (Musées Art & Culture).
Mercredi 1er avril 2026
Cycle sculpture, cours 1, matériaux, technique, formes et sujets
Par Véronique Denolf
A 10h
Mercredi 6 mai 2026
Cycle sculpture, cours 2, matériaux, technique, formes et sujets
Par Véronique Denolf
A 10h
Mercredi 10 juin 2026
La sculpture de la Renaissance
Par Véronique Denolf
A 10h
Mercredi 1er juillet 2026
La sculpture baroque
Par Véronique Denolf
A 10h
Mercredi 9 septembre 2026
La sculpture en France au XIXème siècle
Par Véronique Denolf
A 10h
Mercredi 7 octobre 2026
Cours d’histoire de l’art Espagnol
Diégo Vélasquez et Francisco de Zurbaran
Par Véronique Denolf
A 10h
Mercredi 4 novembre 2026
Cours d’histoire de l’art Espagnol
L’oeuvre de Francisco de Goya
Par Véronique Denolf
A 10h
Mercredi 2 décembre 2026
Cours d’histoire de l’art Espagnol
Antonio Gaudi et le modernisme catalan
Par Véronique Denolf
A 10h .
59 rue de Calais Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 mactouq@orange.fr
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L’événement Cours de l’histoire de l’art M.A.C.T Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-03-12 par Laury LEPRETRE