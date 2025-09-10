Cours de Line Dance Country organisé par Quercy Country Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
5 Chemin de Clary Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-10 20:15:00
Quercy Country fait sa rentrée et propose aux adultes et aux enfants à partir de 7 ans, 2 cours d’essais gratuits de Line Dance Country.
5 Chemin de Clary Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 12 76 11 77 quercycountry@gmail.com
English :
Quercy Country is back in session, offering adults and children aged 7 and over 2 free trial lessons in Line Dance Country.
German :
Quercy Country beginnt das neue Schuljahr und bietet Erwachsenen und Kindern ab 7 Jahren 2 kostenlose Schnupperkurse in Country Line Dance an.
Italiano :
Il Quercy Country riprende la sua attività offrendo ad adulti e bambini a partire dai 7 anni 2 lezioni di prova gratuite di Line Dance Country.
Espanol :
Quercy Country vuelve a la carga, ofreciendo a adultos y niños a partir de 7 años 2 clases de prueba gratuitas de Line Dance Country.
