Cours de Line Dance Country organisé par Quercy Country Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Cours de Line Dance Country organisé par Quercy Country Castelnau Montratier-Sainte Alauzie mercredi 10 septembre 2025.

Cours de Line Dance Country organisé par Quercy Country

5 Chemin de Clary Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 20:15:00

fin : 2025-09-10

Date(s) :

2025-09-10

Quercy Country fait sa rentrée et propose aux adultes et aux enfants à partir de 7 ans, 2 cours d’essais gratuits de Line Dance Country.

Quercy Country fait sa rentrée et propose aux adultes et aux enfants à partir de 7 ans, 2 cours d’essais gratuits de Line Dance Country. .

5 Chemin de Clary Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 12 76 11 77 quercycountry@gmail.com

English :

Quercy Country is back in session, offering adults and children aged 7 and over 2 free trial lessons in Line Dance Country.

German :

Quercy Country beginnt das neue Schuljahr und bietet Erwachsenen und Kindern ab 7 Jahren 2 kostenlose Schnupperkurse in Country Line Dance an.

Italiano :

Il Quercy Country riprende la sua attività offrendo ad adulti e bambini a partire dai 7 anni 2 lezioni di prova gratuite di Line Dance Country.

Espanol :

Quercy Country vuelve a la carga, ofreciendo a adultos y niños a partir de 7 años 2 clases de prueba gratuitas de Line Dance Country.

L’événement Cours de Line Dance Country organisé par Quercy Country Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2025-08-23 par OT Cahors Vallée du Lot