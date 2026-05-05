Cours de Line Dance, Crêperie « Chez Cannelle », Nantes
Cours de Line Dance, Crêperie « Chez Cannelle », Nantes samedi 27 juin 2026.
Cours de Line Dance Samedi 27 juin, 10h00 Crêperie « Chez Cannelle » Loire-Atlantique
10 €€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T11:30:00+02:00
Accessible à tous, pas besoin de partenaire.
10h : Accueil. Retrouvons nous autour d’un café pour bien démarrer la journée.
10h30-11h30 : Cours de Line Dance avec Eva. Accessible à tous, pas de prérequis. Que vous soyez déjà danseur ou pas, rejoignez nous pour 1h de danse en ligne dans une ambiance chaleureuse.
12h : Proposition de déjeuner ensemble sur place. C’est l’occasion de faire connaissance tout en dégustant de délicieuses galettes et crêpes.
Crêperie « Chez Cannelle » 4 rue Emile Masson, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0644759961 »}, {« type »: « link », « value »: « http://nanteswest.free.fr »}, {« type »: « email », « value »: « nantes.west.44@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/nantes-west »}]
Danse solo super fun danse danse solo
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