Cours de Line Dance Saint-Herblain

Cours de Line Dance Saint-Herblain samedi 20 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-20 10:00 – 12:15

Gratuit : non 1 Cours (Niveau 1 ou Niveau 2) : 10 €2 Cours à suivre (Niveau1 Niveau 2) : 18 € Inscriptions et règlements de préférence en avance sur Hello asso : helloasso.com/associations/nantes-west Adulte

Viens essayer cette danse solo super fun accessible à tous ! Pas besoin de partenaire. 2 Niveaux : Niveau 1 (10h-11h) : Ouvert à tous, sans prérequis Niveau 2 (11h15-12h15) : Pour les danseurs expérimentés Public : adultes

Bourg Saint-Herblain 44800

02 40 85 27 22 yezhou44@gmail.com 0644759961 https://bento.me/nantes-west