Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cours de magie enfants Amicale Laïque du Coudray Nantes

Cours de magie enfants Amicale Laïque du Coudray

Cours de magie enfants Amicale Laïque du Coudray Nantes mercredi 22 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-22 14:00 – 17:00
Gratuit : non 16 € 16 € Inscription : helloasso.com/associations/amicale-laique-du-coudray/evenements/atelier-magie-3 Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 14 

Atelier magie mercredi 22/10/25 de 14h à 17hProposé par l’amicale nantaise des illusionnistes et magiciens amateursAvec des nouveaux tours à construire et importer à la maison.  Ouverts aux enfants de 8 à 14 ans. Pour les sorciers en herbe, à chaque vacance scolaire, un nouveau cours de magie.

Amicale Laïque du Coudray Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
0622459186 https://www.helloasso.com/associations/amicale-laique-du-coudray/evenements/atelier-magie-3