Cours de magie enfants Amicale Laïque du Coudray Nantes

Cours de magie enfants Amicale Laïque du Coudray Nantes mercredi 22 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-22 14:00 – 17:00

Gratuit : non 16 € 16 € Inscription : helloasso.com/associations/amicale-laique-du-coudray/evenements/atelier-magie-3 Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 14

Atelier magie mercredi 22/10/25 de 14h à 17hProposé par l’amicale nantaise des illusionnistes et magiciens amateursAvec des nouveaux tours à construire et importer à la maison. Ouverts aux enfants de 8 à 14 ans. Pour les sorciers en herbe, à chaque vacance scolaire, un nouveau cours de magie.

Amicale Laïque du Coudray Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

0622459186 https://www.helloasso.com/associations/amicale-laique-du-coudray/evenements/atelier-magie-3