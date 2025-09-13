Cours de méthode Feldenkraïs bougez mieux, vivez mieux ! JumpPeps Biscarrosse

JumpPeps 325 Rue des Compagnons Biscarrosse Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-13

Avec Lhumen, le sens du mouvement, Stéphanie vous propose de découvrir la Méthode Feldenkraïs©, une pratique corporelle douce, inédite sur le Nord des Landes et le Bassin d’Arcachon.

Le cœur de cette méthode innovante est de vous donner les clés pour apprendre par vous-même, à votre rythme et selon vos limitations.

Dans les cours collectifs de prise de conscience par le mouvement©, vous n’avez aucun mouvement à reproduire, vous vous laissez guider par les instructions données oralement, à l’écoute de vos ressentis intérieurs.

Plus vous prenez conscience de la façon dont le mouvement se fait, plus vous êtes en capacité de mieux mobiliser votre corps, et le rapport effort/efficacité s’améliore. Une expérience qui s’enrichit à chaque séance et que vous pouvez transposer dans vos gestes du quotidien ou dans votre pratique sportive, artistique ou de bien-être.

Sur inscription. .

JumpPeps 325 Rue des Compagnons Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 83 18 26 contact@lhumen.care

