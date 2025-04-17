COURS DE MODELAGE ATELIER BISCOTTE POTERIE Saint-Jean-de-Fos
COURS DE MODELAGE ATELIER BISCOTTE POTERIE Saint-Jean-de-Fos jeudi 17 avril 2025.
COURS DE MODELAGE ATELIER BISCOTTE POTERIE
Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-04-17
fin : 2025-06-26
Date(s) :
2025-04-17 2025-04-24 2025-05-01 2025-05-08 2025-05-15 2025-05-22 2025-05-29 2025-06-05 2025-06-12 2025-06-19 2025-06-26 2025-07-03 2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28
Cours de modelage hebdomadaires avec Cyrielle BLANC qui vous apprendra les bases du modelage
– tehnique de la plaque et du colombin
– création de vases, luminaires, décoration murale…
Accessible aux ados, adultes, débutants et confirmés !
Sur inscription obligatoire
Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 59 44 29 biscotte.poterie@gmail.com
English :
Weekly modeling classes with Cyrielle BLANC who will teach you the basics of modeling:
– plate and colombin techniques
– creation of vases, lighting fixtures, wall decorations…
Open to teenagers, adults, beginners and advanced!
Registration required
German :
Wöchentliche Modellierkurse mit Cyrielle BLANC, die Ihnen die Grundlagen des Modellierens beibringt:
– technik der Platte und des Kolumbus
– herstellung von Vasen, Leuchten, Wanddekorationen…
Für Teenager, Erwachsene, Anfänger und Fortgeschrittene geeignet!
Anmeldung erforderlich
Italiano :
Corsi settimanali di modellazione con Cyrielle BLANC che vi insegnerà le basi della modellazione:
– tecniche di lastra e colombino
– creazione di vasi, luci, decorazioni murali…
Aperto a ragazzi, adulti, principianti e avanzati!
Iscrizione obbligatoria
Espanol :
Clases semanales de modelado con Cyrielle BLANC que le enseñará las bases del modelado
– técnicas de plancha y colombina
– creación de jarrones, luces, decoraciones murales…
¡Abierto a adolescentes, adultos, principiantes y avanzados!
Inscripción obligatoria
L’événement COURS DE MODELAGE ATELIER BISCOTTE POTERIE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT