COURS DE MODELAGE ATELIER BISCOTTE POTERIE Saint-Jean-de-Fos

COURS DE MODELAGE ATELIER BISCOTTE POTERIE

Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos Hérault

Début : 2025-04-17

fin : 2025-06-26

2025-04-17 2025-04-24 2025-05-01 2025-05-08 2025-05-15 2025-05-22 2025-05-29 2025-06-05 2025-06-12 2025-06-19 2025-06-26 2025-07-03 2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

Cours de modelage hebdomadaires avec Cyrielle BLANC qui vous apprendra les bases du modelage

– tehnique de la plaque et du colombin

– création de vases, luminaires, décoration murale…

Accessible aux ados, adultes, débutants et confirmés !

Sur inscription obligatoire

Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 59 44 29 biscotte.poterie@gmail.com

English :

Weekly modeling classes with Cyrielle BLANC who will teach you the basics of modeling:

– plate and colombin techniques

– creation of vases, lighting fixtures, wall decorations…

Open to teenagers, adults, beginners and advanced!

Registration required

German :

Wöchentliche Modellierkurse mit Cyrielle BLANC, die Ihnen die Grundlagen des Modellierens beibringt:

– technik der Platte und des Kolumbus

– herstellung von Vasen, Leuchten, Wanddekorationen…

Für Teenager, Erwachsene, Anfänger und Fortgeschrittene geeignet!

Anmeldung erforderlich

Italiano :

Corsi settimanali di modellazione con Cyrielle BLANC che vi insegnerà le basi della modellazione:

– tecniche di lastra e colombino

– creazione di vasi, luci, decorazioni murali…

Aperto a ragazzi, adulti, principianti e avanzati!

Iscrizione obbligatoria

Espanol :

Clases semanales de modelado con Cyrielle BLANC que le enseñará las bases del modelado

– técnicas de plancha y colombina

– creación de jarrones, luces, decoraciones murales…

¡Abierto a adolescentes, adultos, principiantes y avanzados!

Inscripción obligatoria

