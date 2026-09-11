Cours de mutxiko Maison des associations Roger Berné Ciboure

Informations pratiques

Ciboure

Cours de mutxiko

Maison des associations Roger Berné 2 avenue Jean-Baptiste Carassou Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:30:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Ouvert à tous à partir de 10 ans . .

Maison des associations Roger Berné 2 avenue Jean-Baptiste Carassou Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 08 41 05

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English : Cours de mutxiko

L’événement Cours de mutxiko Ciboure a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Pays Basque