AGENDA · Ciboure
Cours de mutxiko Maison des associations Roger Berné Ciboure
samedi 3 octobre 2026 · Maison des associations Roger Berné · Ciboure
Informations pratiques
Ciboure
Cours de mutxiko
Maison des associations Roger Berné 2 avenue Jean-Baptiste Carassou Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Ouvert à tous à partir de 10 ans . .
Maison des associations Roger Berné 2 avenue Jean-Baptiste Carassou Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 08 41 05
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English : Cours de mutxiko
L’événement Cours de mutxiko Ciboure a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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