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Cours de mutxiko Maison des associations Roger Berné Ciboure

samedi 3 octobre 2026 · Maison des associations Roger Berné · Ciboure

Cours de mutxiko Maison des associations Roger Berné Ciboure

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Maison des associations Roger Berné
Adresse
2 avenue Jean-Baptiste Carassou
Ville
64500 Ciboure
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Ciboure

Cours de mutxiko

Maison des associations Roger Berné 2 avenue Jean-Baptiste Carassou Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Ouvert à tous à partir de 10 ans .   .

Maison des associations Roger Berné 2 avenue Jean-Baptiste Carassou Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 08 41 05 

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English : Cours de mutxiko

L’événement Cours de mutxiko Ciboure a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Pays Basque

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