COURS DE NATATION A LA BASE DE LOISIRS DE LA PRADE Lunas 8 juillet 2025 07:00

Hérault

COURS DE NATATION A LA BASE DE LOISIRS DE LA PRADE Route de Bédarieux Lunas Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-07-08

2025-07-09

2025-07-15

2025-07-16

2025-07-22

2025-07-23

2025-07-29

2025-07-30

2025-08-05

2025-08-06

2025-08-12

2025-08-13

2025-08-19

2025-08-20

2025-08-26

2025-08-27

Cours de natation pour les enfants de 6 à 10 ans, à la base de loisirs de la Prade à Lunas-les-châteaux.

Tous les mardis et mercredis de 18h30 à19h15. A partir du 8 juillet jusqu’à fin aout.

P:5€/pers/cours. Nombre de places limité. Possibilité de cours particuliers.

Informations au 04 67 23 30 90. RDV sur place

Cours de natation pour les enfants de 6 à 10 ans, à la base de loisirs de la Prade à Lunas-les-châteaux.

Tous les mardis et mercredis de 18h30 à19h15. A partir du 8 juillet jusqu’à fin aout.

P:5€/pers/cours. Nombre de places limité. Possibilité de cours particuliers.

Informations au 04 67 23 30 90. RDV sur place .

Route de Bédarieux

Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 30 90

English :

Swimming lessons for children aged 6 to 10, at the base de loisirs de la Prade in Lunas-les-Châteaux.

Every Tuesday and Wednesday from 6.30pm to 7.15pm. From July 8 to the end of August.

P:5?/pers/course. Limited number of places. Private lessons available.

Information on 04 67 23 30 90. Appointment on site

German :

Schwimmkurse für Kinder von 6 bis 10 Jahren in der Freizeitanlage La Prade in Lunas-les-châteaux.

Jeden Dienstag und Mittwoch von 18:30 bis 19:15 Uhr. Ab dem 8. Juli bis Ende August.

P:5/Pers/Kurs. Begrenzte Anzahl an Plätzen. Möglichkeit von Einzelunterricht.

Informationen unter 04 67 23 30 90. RDV vor Ort

Italiano :

Corsi di nuoto per bambini dai 6 ai 10 anni, presso il centro ricreativo La Prade a Lunas-les-Châteaux.

Ogni martedì e mercoledì dalle 18.30 alle 19.15. Dall’8 luglio a fine agosto.

P:5?/pers/corso. Numero limitato di posti. Possibilità di lezioni private.

Informazioni al numero 04 67 23 30 90. Punto d’incontro in loco

Espanol :

Clases de natación para niños de 6 a 10 años, en el centro de ocio La Prade de Lunas-les-Châteaux.

Todos los martes y miércoles de 18.30 a 19.15 h. Del 8 de julio a finales de agosto.

Precio: 5 ¤ por curso. Plazas limitadas. Posibilidad de clases particulares.

Información en el 04 67 23 30 90. Punto de encuentro in situ

L’événement COURS DE NATATION A LA BASE DE LOISIRS DE LA PRADE Lunas a été mis à jour le 2025-06-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB