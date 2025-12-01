Cours de natation en mer pour adultes avec Moïse Place de l’Océan Clohars-Carnoët
Cours de natation en mer pour adultes avec Moïse
Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët Finistère
Début : 2025-12-13 15:20:00
fin : 2025-12-13 16:00:00
2025-12-13
Pour acquérir l’aisance aquatique et apprendre les différentes techniques de nage, en mer ou en piscine. Venez profiter des joies de l’eau en toute sécurité, encadré par Moïse, maître-nageur-sauveteur. Dans un cadre exceptionnel, vous pourrez profite des magnifiques plages du Finistère Sud. .
Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 63 28 51 08
