Cours de natation en mer pour adultes avec Moïse Parking de la plage de Kerfany Moëlan-sur-Mer
Parking de la plage de Kerfany Kerfany-Plage Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 10:40:00
fin : 2025-11-27 11:20:00
Date(s) :
2025-11-27
Pour acquérir l’aisance aquatique et apprendre les différentes techniques de nage, en mer ou en piscine. Venez profiter des joies de l’eau en toute sécurité, encadré par Moïse, maître-nageur-sauveteur. Dans un cadre exceptionnel, vous pourrez profite des magnifiques plages du Finistère Sud. .
Parking de la plage de Kerfany Kerfany-Plage Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 63 28 51 08
