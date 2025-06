Cours de natation, Plan d’eau de baignade Plage du Plan d’eau de baignade L’Aiguillon-la-Presqu’île 1 juillet 2025 09:00

Vendée

Cours de natation, Plan d’eau de baignade Plage du Plan d’eau de baignade 20 Avenue Amiral Courbet L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 09:00:00

fin : 2025-08-13 12:00:00

Date(s) :

2025-07-01

2025-07-02

2025-07-03

2025-07-04

2025-07-07

2025-07-08

2025-07-09

2025-07-10

2025-07-11

2025-07-14

2025-07-15

2025-07-16

2025-07-17

2025-07-18

2025-07-21

2025-07-22

2025-07-23

2025-07-24

2025-07-25

2025-07-28

Cours de natation pour enfants entre 5 et 12 ans durant le mois de juillet et d’août

Cours en groupe de 5 enfants maximum, réalisés du lundi au vendredi.

Les cours de natation sont des cours d’apprentissages qui durent 45 min. Il est possible de rattraper des séances en fonction des conditions météo

Je propose également des cours particuliers aussi bien en apprentissage qu’en perfectionnement. Ceux-ci seront réalisés le weekend ou bien en dehors des horaires d’ouvertures.

N’hésitez pas à me contacter par téléphone ou par mail pour plus d’informations. .

Plage du Plan d’eau de baignade 20 Avenue Amiral Courbet

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 92 82 clement.bodin85210@protonmail.com

English :

Swimming lessons for children aged 5 to 12 in July and August

Group lessons for up to 5 children, Monday to Friday.

German :

Schwimmkurse für Kinder zwischen 5 und 12 Jahren während der Monate Juli und August

Kurse in Gruppen von maximal 5 Kindern, die von Montag bis Freitag durchgeführt werden.

Italiano :

Corsi di nuoto per bambini dai 5 ai 12 anni durante i mesi di luglio e agosto

Lezioni di gruppo per un massimo di 5 bambini, dal lunedì al venerdì.

Espanol :

Clases de natación para niños de 5 a 12 años durante julio y agosto

Clases en grupo para un máximo de 5 niños, de lunes a viernes.

