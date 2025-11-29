Cours de paléographie Archives départementales de la Dordogne Périgueux

Cours de paléographie

Archives départementales de la Dordogne
9 rue Littré
Périgueux
Dordogne

Début : 2025-12-11

fin : 2026-03-19

2025-12-11 2026-01-08 2026-01-29 2026-02-26 2026-03-19 2026-04-23 2026-05-21 2026-06-11 2026-07-02

Les Archives proposent des ateliers de paléographie, gratuits et ouverts à toute personne intéressée.

Ces rencontres permettent de s’initier à la lecture des documents anciens en français (du XVe au XVIIIe siècle) et de découvrir de nombreux aspects de la vie quotidienne de nos ancêtres (contrats de mariage, testaments, ventes, apprentissage …).

Ateliers assurés par Madame Etchechoury, archiviste paléographe, ancien conservateur général du patrimoine

-Niveau débutants à partir du jeudi 2 octobre 2025, de 14 h 30 à 15 h 30

-Niveau avancés à partir du jeudi 2 octobre 2025, de 15 h 45 à 16 h 45

-Dates retenues 2 octobre, 23 octobre, 20 novembre, 11 décembre 2025, 8 janvier, 29 janvier, 26 février, 19 mars, 23 avril, 21 mai, 11 juin, 2 juillet 2026

-Inscriptions auprès de l’accueil des Archives au 05.53.03.33.33 ou par mail à l’adresse suivante cd24.archives@dordogne.fr .

+33 5 53 03 33 33
cd24.archives@dordogne.fr

