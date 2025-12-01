Cours de pâtisserie Sainte-Mère-Église

Cours de pâtisserie

4 rue du Cap de laine Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 12:30:00

Date(s) :

2025-12-14

Atelier de noël pour les enfants (accompagnement d’un adulte), 10 euros par enfant .

4 rue du Cap de laine Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 41 41 16

