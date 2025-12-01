Cours de pâtisserie Sainte-Mère-Église
Cours de pâtisserie Sainte-Mère-Église dimanche 14 décembre 2025.
Cours de pâtisserie
4 rue du Cap de laine Sainte-Mère-Église Manche
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 12:30:00
Atelier de noël pour les enfants (accompagnement d’un adulte), 10 euros par enfant .
4 rue du Cap de laine Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 41 41 16
