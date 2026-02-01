Cours de pâtisserie Sainte-Mère-Église

Cours de pâtisserie

4 rue du Cap de laine Sainte-Mère-Église Manche

Début : 2026-02-22 09:00:00

fin : 2026-02-22 12:30:00

2026-02-22

Technique de la pâte à choux et confection d’un Paris-Brest.

Sur réservation. .

