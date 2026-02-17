Cours de pâtisserie Sainte-Mère-Église
Cours de pâtisserie Sainte-Mère-Église dimanche 8 mars 2026.
Cours de pâtisserie
4 rue du Cap de laine Sainte-Mère-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 09:00:00
fin : 2026-03-08 12:30:00
Date(s) :
2026-03-08
Technique de la pâte brisée et meringue et confection d’une tarte au citron meringuée.
Sur réservation. .
4 rue du Cap de laine Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 41 41 16
