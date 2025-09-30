Cours de peinture sur porcelaine L’Atelier de Laurence Jullouville

Cours de peinture sur porcelaine

L’Atelier de Laurence 109 Impasse des Verts Prés Jullouville Manche

Début : Vendredi 2025-09-30

fin : 2025-12-18

2025-09-30

Nouveau atelier de peinture sur porcelaine à Groussey, Jullouville.

Cours de peinture sur porcelaine avec une méthode simple et traditionnelle.

Il n’est pas nécessaire de savoir dessiner.

Adultes Toute l’année.

Mardi de 14h00 à 17h00.

Jeudi de 9h30 à 12h30.

Réservez votre place dès aujourd’hui à l’Atelier de Laurence Tel 0621251000 ou laurencemacherez@wanadoo.fr .

L’Atelier de Laurence 109 Impasse des Verts Prés Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 21 25 10 00 laurencemacherez@wanadoo.fr

