Cours de Percussions Africaines maison de quartier de Villejean Rennes Jeudi 18 septembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Cours ouvert à tous

L’association Synzhoi vous propose un cours de percussions africaines tous les jeudis soirs à la Maison de Quartier Villejean.

Le cours est ouvert à tous, il y’a un essai gratuit. La rentrée est prévue pour le jeudi 18 septembre à 19h00.

Apportez votre instrument ou prévenez nous pour qu’on vous en mette à disposition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-18T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-18T20:00:00.000+02:00

synzhoi@gmail.com

maison de quartier de Villejean 2 rue de la bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine