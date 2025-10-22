Cours de Pilâtes Audierne

Cours de Pilâtes Audierne mercredi 22 octobre 2025.

Cours de Pilâtes

32 rue du 14 juillet Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 18:30:00

fin : 2025-10-22 19:30:00

Date(s) :

2025-10-22

Pendant les vacances, prenez un heure de votre journée pour soufflez et faire un peu de sport.

Armelle vous accompagne pour un cours de pilâtes full body ou abdo fessiers en fonction de la demande. Un temps pour prendre soin de son corps, travailler son souffle et ses muscles profonds.

Pensez à réserver !

Matériel prêté si besoin Parking client en face. .

32 rue du 14 juillet Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 83 00 76 62

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cours de Pilâtes Audierne a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz