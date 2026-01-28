Cours de Pilâtes Salle Anne Lemoine Casteljaloux

Cours de Pilâtes Salle Anne Lemoine Casteljaloux mardi 10 février 2026.

Salle Anne Lemoine Place de la Cardine Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-10

Cours accessibles à tous. Ne pas oublier le tapis.   .

Salle Anne Lemoine Place de la Cardine Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 43 48 75 

